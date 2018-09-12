崙背八角亭大排便橋下陷 李進勇：明早開拆 爭取重建

崙背八角亭大排便橋下陷封路，縣長李進勇決定明早就拆。（記者詹士弘攝）

2018-09-12 14:39

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣崙背鄉八角亭大排第3制水閘門便橋在823水患時下陷，橋面龜裂，安全堪慮，已暫時封路；由於颱風即將來襲，縣長李進勇今天下午與縣議員李明哲、廖錦珠等人前往現場會勘，決定明天早上進場拆橋，並以災後重建名義爭取中央5685萬元經費重建。

李明哲表示，八角亭便橋是崙背草湖村往來濁水溪河岸的重要橋樑，距離便橋最近的草湖橋還有2.5公里，封橋造成民眾相當不便；另颱風即將來襲，如果不拆危橋，如被大水沖毀，屆時會影響下游土堤，阻礙排水，需要立即處理。

水利處長許宏博表示，目前便橋旁的水閘門已無功能，只剩便橋在使用，現在便橋又壞了，鑑於颱風即將來襲，危橋恐影響排水及地方安全，將請施工單位於明天早上進場拆除橋樑，原計工程約18天，但為縮短工期，將增加夜間施工，加班加工將橋樑及水閘門一起拆除。

便橋部分，許宏博表示，已報中央爭取災後重建，立委劉建國昨天就已來會勘，也表示會在中央協助爭取預算，經費約5685萬元，新橋長度48公尺，高度與寬度與舊橋一樣。

縣長李進勇表示，地方已取經共識，明天就進場拆橋，災後復建經費也已向中央申報，希望迅速拆除危橋，避免災難。