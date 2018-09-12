全台第一所大學校園智慧無人商店 中華大學啟用

全台灣第一所大學校園內設智慧無人商店OK Mini在中華大學啟用，可使用20種以上的電子支付方式，這種無人商店讓學生可以直接從宿舍就買得到各種商品，學生都說太棒了。（記者洪美秀攝）

2018-09-12 14:01

［記者洪美秀／新竹報導］大學校園也OK！台灣第一所大學校園內裝置無人商店的Mini智慧商店今天在中華大學學生宿舍餐廳啟用，不管是使用任何支付方式，都可自動購買想吃的、想喝的東西，很多學生都來試，直呼實在太棒了，以後晚上肚子餓，直接從宿舍到智慧商店，就可買到，貼心又方便。

AI人工智慧已成為各大產業創新顯學，加上行動支付發展快速，很多超商已結合科技推出無人商店，而全台灣第一個在大學設立無人商店的Mini智慧商店，今天在中華大學啟用，是由OK超商結合科技開發後台支援模組，推出以無現金支付服務的智慧商店，預計未來會在中華大學各大樓設立20個Mini智慧商店機台，讓學生體驗無人商店的來臨。

中華大學校長劉維琪說，學校推動以「AI人工智慧」為核心教育，讓學生可以學習各種AI課程，如今更結合電子商務、店舖和物流的「新零售」方式，就是要串連各種數據，精準掌握消費者的喜好和動態，讓消費者擁有一致的購物體驗商業模式。

OK超商總經理魏國志說，智慧商店OK Mini雖不能使用現金支付，卻可使用20種以上如電子票證、感應式信用卡及手機等多元支付工具，還可開立發票，同時聯結物聯網科技，透過補貨APP與虛擬店長線上管理系統，可即時顯示各機台銷售狀況，並進行補貨。

智慧無人商店進駐大學校園，希望提供學生24小時的便利和高品質的消費體驗，同一機台內也設有4度、18度和常溫等3種溫層，超過6成的商品都能在Ok Mini買到，一旁還有微波爐和熱水器可提供自助使用。

同時也進行產學合作，會由老師帶領學生組成團隊，實行校園CEO栽培計畫，分析及規畫商品的販售，並管理商店損益，建立校園營運新模式，讓學生在新零售的轉型賽中，能跟上世界潮流，提早搶先了解新零售風潮。