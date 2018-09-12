亞運金牌余凱文好窩心 823淹水陪學弟妹過一晚

亞運軟網混雙金牌余凱文今返母校後壁國中受到英雄式歡迎。（記者王涵平攝）

2018-09-12 13:32

［記者王涵平／台南報導］亞運軟網混雙金牌余凱文今返母校後壁國中受到英雄式歡迎，校長黃美芳透露，經常返校指導的余凱文，823台南水災當天校園淹水無法進出，自願留下來陪學弟妹度過驚險夜晚，讓師生感到相當窩心。

後壁國、高中軟網總教練林建良及方燕玲表示，國中時期就看出余凱文在打球方面具有無形潛在實力，非常看好未來發展，全力培養果然不負眾望。

余凱文從小個性沉穩，非常熱愛打球，在國、高中階段，全中運單、雙打皆可拿金牌，是全方位選手，也是目前中華隊軟網的主力戰將。余凱文自我要求很高，即使選上國手，長期在左營培訓，也會時常利用假日回母校自主訓練，遇有打球瓶頸，也會返校找2位教練商討。

余凱文今日返母校後壁國中，接受學弟妹英雄式歡迎，校友南市議長賴美惠致贈獎牌，全體師生與校友與有榮焉。

余凱文表示，未來會透過體育署5年就業輔導方案於後壁高中任教，希望能以教練兼球員方式，繼續充實自己，延續選手生涯，再度為國爭光。

黃美芳說，余凱文的傑出表現，成為後壁偏鄉子弟的學習標竿，余凱文對後壁國、高中兩所母校非常有感情，即使上了大學，也常利用假日返校指導學弟妹。在出發前往亞運的前一天，還抽空回母校指導學弟妹，當晚適逢823學校淹大水被困活動中心，陪學弟妹們度過有驚無險的一晚，隔日再涉水出校門，返回左訓出發比賽。

後壁國中學生蕭微臻表示，看學長決賽時的直播，非常緊張，對學長面對強勁的對手仍能鎮定的發揮實力，留下深刻的印象，是學習的好榜樣。學生黃亞諾說，余凱文是球隊的偶像，常接受余凱文學長的指導，淹大水的那一晚，還好有學長的陪伴與安撫，才能安心度過，希望將來也能跟他一樣。

印尼亞運軟網10位國手中，有6位是來自後壁國、高中，分別是余凱文、林韋傑、郭建群、詹佳欣、郭千綺及黃詩媛，其中黃詩媛非常難得，高一就選上國手，為國爭光，榮獲榮獲亞運女子組團體銅牌，也是閃亮的明日之星。