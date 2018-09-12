大人食堂俗擱大碗 50元7配菜1主菜、白飯吃到飽

兩份雞腿飯與豐盛配菜，只要一百元，白飯熱湯吃到飽。（記者張軒哲攝）

2018-09-12 13:43

〔記者張軒哲／台中報導〕7樣配菜一主菜只要50元銅板價，係真ㄟ嘛？台中市海線社區照顧服務中心附設大人食堂，每天中午販售50元雞腿飯、爌肉飯，整盤滿滿菜色，內用白飯吃到飽，吸引許多附近居民與上班族光顧，鄰近的工廠也有勞工用餐，菜色由營養師調配，吃得飽足又健康。

台中市鼎傳慈善協會於清水區公所旁的海線照服中心設置大人食堂，開業逾2年，每天午餐時間營業，因菜色豐富價格便宜，用餐環境明亮舒適，還有冷氣吹，吸引附近民眾跟公務員捧場，50元就能吃飽，堪稱台中海線CP值最高的自助餐。

鼎傳大人食堂每日由營養師調配菜色，由中央廚房烹煮載至大人食堂販售，每到中午飯菜飄香，11點就有顧客上門包便當。除了50元雞腿飯、爌肉飯，另有60元魚排跟排骨飯可選擇，還免費附贈熱湯。

附近楊姓婦人說，每天從南社里來包便當，4樣主菜是固定不變，但配菜幾乎天天更換，每個便當連菜脯共有7樣配菜，滿滿一大盒只要50元，若要加飯加肉汁也不用多收錢，常有內用的年輕人一次吃2大碗飯，有時快結束營業來買，廚工媽媽還會附贈多餘的配菜。

另外，與大人食堂共用空間的巴布拉咖啡館，一杯冰熱美式咖啡30元、拿鐵50元，有時還隨機附贈小餅乾，常有清水區公所員工中午休息時間來用餐兼喝咖啡，一百元有找，直呼真划算。

台中市海線社區照顧服務中心附設大人食堂與巴布拉咖啡館。（記者張軒哲攝）

大人食堂魚排飯每份六十元。（記者張軒哲攝）