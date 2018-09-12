中市管挖施工安全認證明年上路 受訓合格才能申請挖路

2018-09-12 13:29

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市道路挖掘管理將有新措施，台中市政府建設局規劃自明年1月起，要求管挖申請單位的施工安全管理人員必須受訓合格，才能請領道路挖掘許可書。建設局表示，市府6月起已開辦教育訓練課程，並12月底前加強宣導。

為提升道路挖掘施工品質、減少施工挖損地下管線災害頻率及加強管線單位施工自主管理，建設局除訂定「台中市道路挖掘安全維護作業規範」，更進一步推動「道路挖掘施工安全管理人員認證制度」，認證對象分為2類，包括設計、監造單位技師、品管人員、職安衛人員及現場監造人員等，以及承攬廠商的負責人、專任工程人員、工地主任、品管人員、職安衛人員及現場工程師等。

建設局表示，符合上述資格人員，經受訓合格後，將依受訓類別核發「結業證書」及「安全管理人員識別證」，有效期間為3年，期滿後需回訓。統計至今年7月底，共開班5期，受訓合格取得證書約有500人，訓練課程也持續開課中。課程內容除了包含最新法規、道路挖掘施工管理與品質保證、資訊系統及管線圖資建置等課程外，特別要求納入經驗豐富的統一挖補監造及施工人員，以強化台中市道路挖埋施工品質。

建設局長黃玉霖指出，「安全認證制度」要求管挖工程設計監造技師、監造人員及承包商現場專任人員等，必須參加管挖教育訓練並通過考試，才能執行相關工作，從管挖工程設計監造到現場施工管理來強化安全。

建設局考量這項認證制度剛開始上路，並為避免影響民眾申請接水接電的權益，除持續推動教育訓練外，在12月底為宣導期，預計自明年1月起正式執行。