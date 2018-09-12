縣市能源政策評比 桃園與嘉義進步最多、新北與屏東最優秀

由多個環團組成的能源轉型推動聯盟，公布地方政府能源政策評比。（記者楊綿傑攝）

2018-09-12 13:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕政府推動非核家園，能源轉型是其中關鍵，地方政府無不進行能源政策的規劃與檢視。能源轉型推動聯盟今公布台灣本島19縣市能源政策評比，新北市、屏東縣、台南市、桃園市表現最優，而其中桃園市與嘉義市則是獲得最佳進步獎。

「2017-2018年縣市政府能源政策評比」去年9月起開始拜訪各縣市並介紹評比指標，隨後以訪談蒐集各地方縣市政府能源政策的執行狀況及未來規劃，以2階段進行評比，其中「節能與綠能政策的治理能力」為評分主軸，包括盤點節能綠能政策推動方案及民眾參與機制設計。

在這份評比中，前4名被列在A段班，分別是新北市、屏東縣、台南市、桃園市；B段班5至8名依序為高雄市、雲林縣、嘉義市、台北市；C段班為彰化縣、新竹市、新竹縣、台中市、宜蘭縣；最差的D段班為基隆市、苗栗縣、嘉義縣、南投縣、花蓮縣、台東縣。

綠盟副秘書長洪申翰指出，能源政策的發展必須在組織面、法規面、整體積極投入資源，此次評比可以發現尤其中南部再生能源已經有所進展，在風電完成後應該會再進一步提升。其實過去2、3年內有成立專責單位的地方政府，都會有相當的發展進度。

媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美則分析，新北市因有明確的專責及協調整合單位，以及清楚的策略藍圖與相對細膩的綠能節能規劃，得到第一名；總體來說其實非六都也可以表現得比六都好，如屏東縣因農廢能源化與長久推動太陽光電奪得第二、雲林縣因再生能源多元發展及佈局得到第六、嘉義則因高度整合節能與綠能的「千屋計畫」拿到第七及最佳進步獎。

至於資源相對豐富的六都，台北市從上次第三落到這次第八，台中市也名列C段班，楊順美說，能源轉型有很多面向，以台北市來說，包括全民參與、資源分配邏輯及整合帶動方面規劃較差；而台中市雖然也是退步，但不代表做得不好，而是別人可能更進步所致。

洪申翰則建議，各地方政府應該盡速成立專責單位與納入民間社會力平台，提高整合與上位規劃能力。在預算上應該要有更多常態性編列，讓主責單位放心規劃中長程發展。除此之外，要設計更多協助市民參與的機制，在節能上也不應只是宣導，必須結合數據資料應用，得出更具體的能源效率管制工具。