台郡進駐和發園區 許立明：未來台灣產業競爭力在高雄

台郡科技與高雄市政府簽約，將進駐和發展業園區。（記者王榮祥攝）

2018-09-12 12:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕蘋果供應鏈重要成員台郡科技股份有限公司、今與高雄市政府簽約，宣佈將進駐高雄和發產業園區、購置6公頃土地擴建新廠，第一期預定投資105億元，5年內可創造2千5百個就業機會。

台郡董事長鄭明智致詞時豪邁指出，未來投資高雄能量會讓高市府嚇到，且會以高雄為基地、在毫米波技術領域發展為全球第一；鄭明智同時透露會設置優質宿舍、留住人才，最後目標是讓人才戶籍都遷到高雄。

高雄市代理市長許立明則表示，很感謝台郡投資高雄，對於台郡企圖很有信心，他認為高雄要翻轉百年重工業城市的宿命，須從產業結構做起，而產業最需要的就是用地問題，近期陸續有台商回流探詢投資可能，高雄則陸續儲備有近1千2百公頃土地，爭取更多如台郡的優質企業進駐，進而帶動其他如金融保險、物聯網等產業與消費機制發展。

許立明強調，高雄未來產業發展是多元、均衡、現代化的佈局，相信這是高雄翻轉契機，未來台灣產業最重要的國際競爭力就在高雄。

包括經濟部工業局副局長楊志清、宜蘭縣代理縣長陳金德、高市議長康裕成、立委黃昭順、高市議員邱俊憲等，今全程參與見證簽約儀式；許立明也特別感謝陳金德在高市副市長、環保局長任內，積極協助台郡推動相關投資事宜。

台郡科技股份有限公司在1997年12月於原高雄縣成立，1999年2月開始量產，主要生產軟式印刷電路板（FPC），兩岸都有據點，營運總部在高雄；去年天下雜誌台灣兩千大企業調查中，台郡為製造業第135名、營收成長率第86名、獲利率第214名，其中營收成長率與獲利率皆為台灣軟板廠第一。

台郡說明，取得和發園區新廠土地後，將分兩期興建廠房投產，第一期將於簽約完成後動工，預計一年後可完成試產與投產，為明後年的5G新事業提供發展動能，預計整體二期完成後，可謂集團增加一倍產能。

高雄和發產業園區目前已有52家廠商登記進駐，申請購地面積達41公頃，佔總出售面積60%，提供近5千就業機會，目前園區還有土地可供出售，並有進駐自備款優惠方案，詳情可上網查詢或電（07）3315398。