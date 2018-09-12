頭份推廣黑豆有秘密武器…美女烘焙師飆創意

蕭文俐將黑豆結合燕麥、蔓越莓、起司等食材，製成美味的黑豆司康。（記者鄭名翔攝）

2018-09-12 12:40

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市農會大力鼓勵農民種植黑豆，並積極推動產銷契作，更陸續推出頭份黑豆醬油等產品。其中農會秘書蕭鎮林更是「以身作則」，將優質黑豆推銷給擔任烘焙師的女兒蕭文俐，透過她的巧手製成各種精緻美味的甜點，讓黑豆附加產品更添亮點，而農會蕭氏父女檔也成為農民眼中最佳「推廣大使」。

頭份市農會近年推廣黑豆契作有成，而幕後大力推手蕭鎮林看中掌上明珠的好手藝，將優質黑豆帶回家交給女兒，讓她發揮創意將食材放入甜點中，開創獨特的黑豆甜點。

原在知名科技大廠擔任助理工程師的蕭文俐，懷抱藝術設計熱忱勇敢逐夢，辭去人人稱羨的好工作自行創業，動手在自家打造烘焙廚房，並運用苗栗在地食材結合本身的藝術才華，製作出各式精緻美味又健康的糕點。

蕭文俐笑說，一開始拿到黑豆也大傷腦筋，費盡心思才想到將黑豆結合燕麥、蔓越莓果乾製成司康，而爸爸就是第一個嘗鮮的顧客，不僅可以提出專業建議，無形之中也讓父女感情更加緊密。

蕭鎮林表示，對女兒的藝術天分及烘焙手藝很有信心，也支持她的逐夢之路，但唯一的要求就是必須採用在地天然食材，除讓消費者嘗到美味，更能協助在地農民開拓新商機。

黑豆燕麥司康加上起司點綴，香氣十足，入口滿滿纖維顆粒，加上果乾提味更加爽口，問世後就吸引老饕上門，蕭文俐說，未來會持續運用在地農特產研發新甜點，讓民眾用味蕾認識苗栗。