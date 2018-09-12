全台3037棟老屋 可適用放寬新基準加速重建

內政部表示，重建標準放寬，只要耐震危險總分超過45分就能重建，並溯及既往，目前全台灣耐震危險總分介於45分到60分的老屋總件數為3037件（棟）。（資料照）

2018-09-12 12:26

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣位處地震帶，內政部今天說，針對老舊建物耐震度不足問題，除了簡化耐震評估申請文件外，也針對重建標準放寬新的適用資格，只要耐震危險總分超過45分就能重建，並溯及既往，目前全台灣耐震危險總分介於45分到60分的老屋總件數為3037件（棟），可適用新的評估基準加速推動重建，獲核准重建者，將可申請每戶300萬元的信用保證貸款。

內政部上午召開記者會，營建署主任秘書王東永表示，近期印尼、日本發生多起強震，造成許多建築倒塌、人員傷亡，台灣位處環太平洋地震帶上，也必須正視老舊建物耐震不足的問題。

王東永指出，8月2日「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估辦法（危老評估辦法）」修正前，申請耐震評估需要檢附的文件相當繁瑣，必須要有建築物所有權人超過半數的同意，並檢附超過半數的建物權利證明文件、使用執照影本。

他說，為簡化申請，危老評估辦法修正後，公寓大廈管委會只要檢附區分所有權人會議決議通過的會議紀錄、使用執照影本，就可提出申請，大幅簡化申請文件。

除了簡化申請文件外，王東永說，在危老評估辦法修正前，若耐震能力初評的危險度總分超過60分，代表危險度高、可直接進行重建；30分至60分間，則需進一步詳評，確定是否有重建必要。

但經實際施行的狀況發現，只要分數超過45分的老屋大多都有補強、重建必要，因此內政部修正放寬評估基準，只要危險度總分超過45分者，就可依危老條例重建，並可溯及既往，因此之前已完成初評的案件，可直接適用新的評估基準，加速重建。

營建署表示，近2年共接獲申請7936件。評估結果45分至60分間，共有3037件、占38%，目前已核定重建工程約26件，以新北市為最大宗。

王東永補充，過去危險度總分超過60分的老屋重建，可獲得8%容積獎勵，評估基準放寬後，只要超過45分就可獲得同樣8%容積獎勵；至於介於30分至45分需重建的老屋，容積獎勵仍維持6%。

王東永表示，由於全台仍有14縣市未依都市危險及老舊建築物加速重建條例規定，完成自治法規的規定，導致中央補助款未能核撥，呼籲各縣市應儘速完成相關作業。