台南美食節手冊教作菜 即日起免費索取

2018台南美食節手冊「南旬-台南食之味」整理時節物產。（南市觀光旅遊局提供）

2018-09-12 11:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2018「台南美食節」以「旬」為主題，其中「旬情」系列手冊，將環繞四季、24節氣的物產及美食，利用文字圖像、插畫等呈現台南在地物產、食材產地，循著手冊指南，「跟著節氣，吃得對味」，民眾可至各旅遊服務中心，永華、民治市政中心等地索取。

在保有傳統文化的台南，跟著歲時、信仰、生活的脈絡，延伸演變許多飲食習慣，保留一些屬於地方性的家鄉味，這些不只季節限定，還有地方性的歲時小食，都透過長年的累積觀察被記錄下來。

「南旬-台南食之味」手冊中，就以「春白、夏綠、秋紅、冬黃」4個單元介紹台南季節物產，整理出數十種在這片大地中農民辛苦栽培出的當令食材，並利用這些食材做出媽媽們在家也能料理的家常菜。

南市觀光旅遊局表示，手冊也搭配春、夏、秋、冬四季變化，推薦各季節遊程，各地具有歷史和地方特色的市場、市集，帶領大家感受土地的肥沃滋養、農民的用心栽培，也期待產地、食材、在地的人與生活、料理的態度、美食的文化等元素，成為台南觀光旅遊無可取代的吸引力，啟動大眾的熱情，重新認識在地生活的人文風土。