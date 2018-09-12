新竹縣府稅捐局邀親子追劇、玩遊戲、抱好康回家

2018-09-12 11:23

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府稅捐稽徵局將在10月27日邀請蘋果兒童劇團到縣府大禮堂演出兒童劇「勇闖黑森林」，歡迎鄉親大手拉小手，親子一起去追劇。

有趣的是，這齣兒童劇雖有門票管制入場，但是只給「換」不給賣，換的條件是：從9月17日起到9月21日為止，針對有索取「雲端發票」習慣的鄉親推出「雲端發票早鳥券」，憑8張今年7~10月的雲端發票，就能換得入場門票1張。

另，從9月25日起到10月26日為止，除了前述憑8張雲端發票可換1張門票外，還新增了15張「紙本發票」換門票1張的機會，不過這段期間接受兌換的是今年9~10月所開出的發票。

新竹稅捐局局長彭惠珠提醒大家，前述用來換門票的發票，不管是雲端的無實體電子發票，或是紙本的發票，每張的發票金額都必須在新台幣10元以上才行，而且每人最多只能兌換4張。

10月27日活動當天，到場者只要持今年9、10月份的紙本發票10張、雲端發票5張，還能另外再兌換現場園遊會的闖關卡1份，完成闖關任務的就可以玩扭蛋1次。

而因應時下最夯的行動支付，活動現場也會有行動支付販賣機，提供鄉親體驗沒有現金交易的便利。當場體驗的人，可以獲得50元商品卡1張的「體驗禮」。

彭惠珠說，由於他們這次活動所募得的發票將捐給新竹縣內的工藝慈善團體，因此歡迎大家多多益善，捐得多的人還可以換咖啡卡、電影票、洗衣精等宣導品。

相關影音