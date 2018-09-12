新北啤酒節 中秋連假淡水漁人碼頭登場

2018-09-12 11:24

〔記者陳心瑜／新北報導〕2018新北啤酒節將於9月22日和23日在淡水漁人碼頭登場，集結20多家的新北和國際啤酒業者和異國美食，包括知名啤新北酒商台灣艾爾、掌門精釀等等國際啤酒賽常勝軍，推出各式以優質台灣農產元素或具有異國風味的精釀啤酒，並請獨立樂團演出，讓民眾品酒嘗佳餚，歡度中秋連假，活動為免費入場。

經發局表示，民眾也可以選購399元的啤酒節套票，總價值高達1萬元，即日起開賣，有活動紀念杯1支、精釀啤酒2杯（285cc）、下酒菜一碟、遊樂設施兌換券和摸彩券1張，詳情可上網查詢。

經發局說，活動共邀請在地啤酒品牌台灣艾爾、掌門精釀、德淶寶鮮釀啤酒、哈克釀酒、利誠餐飲JOLLY、撒哈拉精釀、卡維蘭、鼎麥鮮釀、拉圖爾等，還有多家國內外知名啤酒商，推出馬告啤酒、拉格圓舞曲、老大哥、夏日愛爾、法國三月和蘇格蘭愛爾等多款異國風味啤酒。

其中鼎麥鮮釀啤酒的「經典大麥啤酒」具有德國傳統風味，口感厚實；德淶寶鮮釀啤酒與新北市合作推出萬里蟹特別版的「橘香龍眼蜜啤酒」，甘苦的啤酒花風味中帶有橘子皮和萊姆的清香；哈克釀酒的「酒花使徒」使用大量的啤酒花，蘊釀出豐富的果香及花香。

新北市經濟發展局長張峯源說，新北市是全台第二大啤酒製造大城，知名啤酒商包括台灣艾爾、掌門精釀等，都是國際啤酒賽的常勝軍。新北第二年舉辦啤酒節，除了邀優秀新北在地精釀啤酒參與外，今年更擴大辦理集結國內外的特色啤酒及希臘烤肉捲、比利時鬆餅和德國豬腳等美食集結，推出異國風味的啤酒嘉年華。

活動期間，活動累積消費滿500元可獲得1張摸彩券，獎項有iPhone 8、美腿機、福容飯店住宿券等；民眾只要在啤酒廣場打卡，按讚數最多即可獲得ZENFONE 5；現場有先知瑪莉、隨興樂團和南瓜妮歌迷俱樂部等獨立樂團及森巴、小丑嘉年華表演，還有大型滑水道體驗活動，23日晚上9時則有煙火秀。

經發局也呼籲民眾切勿酒駕，未滿18歲禁止飲酒，可至捷運站轉乘公車紅26、836及857至淡水漁人碼頭。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆