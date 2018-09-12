公德心啊！溜滑梯當曬被桿 棉被枕頭全都來

新竹市高翠路一處公園，溜滑梯竟成為曬被架，遭人曬滿枕頭、棉被。（記者王駿杰翻攝自臉書）

2018-09-12 11:09

〔記者王駿杰／竹市報導〕整座溜滑梯，都是我的曬衣場！民眾爆料，新竹市高翠路一處公園，溜滑梯竟成為曬被架，遭人曬滿枕頭、棉被，有家長帶著孩童原本要開心遊玩，看見這誇張景象紛紛傻眼，抱怨「這樣怎麼玩？到時候把棉被弄髒也不好意思，就只好先回家了。」

對此，市府城市行銷處長顏章聖指出，這張照片是多天前的照片，市府同仁獲報後立刻趕到現場，找到棉被物主，對方指出，因為竹市連續陰雨陣陣，天氣潮溼，近日總算放晴，覺得溜滑梯放在那邊使用率低很可惜，才會趕緊拿著自家用棉被、枕頭去溜滑梯上曬。

顏章聖指出，經勸導，目前物主已經將所有自家用物品收回，提醒民眾要有公德心，別將私人物品堆置在公共場所，若造成民眾困擾向市府舉報，將會將堆置物視同廢棄物一併清除。

「人家是來公園曬小孩，這家是來公園曬棉被！」有網友在臉書知名社團「新竹爆料公社」PO文，指該公園的溜滑梯夠高端，被民眾拿來曬棉被，還整個「曬好曬滿」，小朋友都不用玩了？

PO文網友認為，遇到這種情況，不如直接把棉被拿下來鋪地板，這樣小朋友遊玩時，還不會摔倒受傷。

該則PO文引發網友熱議，紛紛指出「誇張！整個溜滑梯都是我家的概念⋯」、「直接溜呀！當障礙賽就好，有什麼好不好意思的呢」、「我家的才不敢曬公共場所，不雅觀，也不乾淨」、「原來是曬衣場，我還以為是公園嘞。」