夫打一巴掌給40萬道歉！網暴動：挨打隊伍排到哪了？

2018-09-12 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕一名女子的丈夫每月給她15萬元花用，有次夫妻吵架，丈夫動手打了她一巴掌，事後為了道歉，給她40萬元作為補償，網友得知後暴動，開玩笑說想被打的聲浪一片。

一名女網友將這件事PO上臉書社團「爆怨公社」，日前這名女子找原PO陪她去買手錶，細問之下發現她要買的竟是要價25萬的名錶，且是要用現金購買，原PO一聽傻眼，「靠！你也找個壯一點的保鑣，你找個148哈比人幹什麼…」加上基於自卑自己沒那麼多錢，只有乾瞪眼的份，原PO婉拒了請求。

後來她們聊到，前幾天女子丈夫因為吵架，一時氣憤出手打了她，事後給她40萬元道歉，「為什麼我突然好羨慕他被打…一巴掌40萬～好想被打～（錯誤觀念，請勿模仿）」，這女子的丈夫雖然有錢，但在外常拈花惹草，讓她很痛苦，每天都要找人吐苦水，雖然原PO很羨慕她面貌姣好、身材勻稱，但她每天跟她說丈夫的事，搞得原PO也都要發瘋了。

原PO最後好奇地詢問網友，如果一個月丈夫固定給15萬元，被打一巴掌有40萬元補償，網友們會怎麼選？「離婚？還是一個月來一巴掌？還是15萬家用爽爽過？」

網友看完紛紛暴動，搶著挨巴掌，開玩笑說，「笑著被打，心甘情願」、「其實我也心動了，問一下老公需不需要小3」、「哈哈，排隊討打囉～」、「請問一下挨巴掌的隊伍排到哪裡了？」、「應該不會離開了，這樓滿滿排隊求打XD」。

不過也有網友持反面看法，「不管怎樣我不能接受被打」、「每月十五萬爽爽過，但挨巴掌拿四十萬就不必了」、「每月拿15萬，然後出門遊玩當貴婦啊！各過各的，存到一筆不愁吃穿的時候就閃人」、「有錢不一定快樂，因為心靈空虛啊！」