清大前校長沈君山病逝 「才子校長」享壽87歲！

清大前校長沈君山今晨因病逝世，享壽87歲。（清大提供）

2018-09-12 11:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學前校長、知名的物理學家沈君山今天上午10時因腸道破裂引發的感染逝於新竹馬偕醫院，享壽87載。夫人曾麗華及子沈曉津皆隨侍在側。

清大表示，沈前校長在2007年第三度嚴重的中風之後，即失去意識、無法言語。清華大學為敬愛的沈前校長在校園內安排一處居所，由一位管家與看護悉心照料，11年來都相當穩定。未料本月5日沈前校長因發燒腹脹而入院，大腸鏡檢查發現腸扭轉併腸壞死，經內視鏡治療後，病況一度好轉，但是數日後檢查出腸破裂。沈前校長公子沈曉津為醫師，考量父親久病臥床，與母親同意不進行侵入性的手術治療，讓父親自然安詳辭世。

清華大學校長賀陳弘一向敬愛前校長沈君山，與沈校長所熟稔的幾位教授多次探視，他難過得說不出話來，表示清華園是沈校長最鍾愛的地方，清華師生也永遠記得沈校長。

家屬表示，沈前校長生前並無宗教信仰，也曾親囑日後以最簡樸方式火化，不設祭、不發訃聞，他們將遵照遺願辦理。清華大學將擇期為沈前校長辦理追思會，與沈前校長的朋友故舊一同緬懷他的行誼與貢獻。

清大表示，沈君山前校長生於1932年，於美國馬里蘭大學取得物理博士學位後，曾於普林斯頓大學、美國太空總署太空研究所進行研究，並執教於普度大學。沈君山融通文理，既是科學家，也是橋牌國手、圍棋高段以及知名作家，有「才子」美譽。劉炯朗前校長形容他「橋牌圍棋君子常樂，超黨跨岸山林高風」。

因為愛圍棋也愛清華，2006年曾留手書表示:「余自1956年與清華結緣，1973年長期返台，迄今已33年，以後亦不會離開清華園，故對新竹清華有特殊感情，擬捐助奕園。」可惜不久後，沈前校長即因再度中風而不省人事。此心願由其家人代表捐出沈前校長在美退休金，歷經3任校長及各方努力，於2013年建成奕園。

沈君山還曾以高超棋藝，為清華募款千萬。1995年以工商界領袖為主體的「清華之友」在清華商談為學校募款事宜，與會的聯電董事長曹興誠向沈君山挑戰下棋，約定贏一個子捐1萬元。校長起先以為1萬元是台幣，後來才弄清楚「一子一萬」是美金計價。最後為清華募得台幣1500萬，蔚為美談。