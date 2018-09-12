強颱山竹暴風圈持續擴大 最快週五清晨發布海警

強颱山竹暴風圈持續擴大，氣象局最快週五清晨發布海警。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-12 10:52

〔記者蕭玗欣／台北報導〕強颱山竹腳步逐漸靠近，中央氣象局預報員程川芳表示，今天清晨山竹颱風持續增強增胖，近中心最大風速已達55公尺，七級暴風圈半徑也擴大到280公里，未來仍有持續增強可能性，最快週五清晨就有機會發布海上颱風警報，週六將通過巴士海峽、掠過呂宋島北端，恆春半島、東半部要留意明顯風雨，台南以北地區週六白天受沉降影響，將有焚風發生。

根據氣象局今天上午8點的資料顯示，山竹颱風正以每小時21公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風半徑280公里，十級風半徑 100 公里。預計未來路徑將通過巴士海峽，暴風圈可能略過呂宋島北端，但若未來暴風圈持續擴大或路徑北偏，暴風圈仍有機會碰到台灣東南部陸地。

預報員程川芳說，週五晚間恆春半島、東半部就會開始感受到風雨來襲，週六一整天是颱風影響台灣最明顯的時候，除恆春半島、東半部會有陣雨或雷雨，氣象局也將雨區擴大到高屏山區，北台灣和基隆也要留意短暫陣雨或雷雨。

氣象局提醒，台南以北地區週六白天未於颱風外圍沉降區，有機會發生焚風，高溫上看36度，中午過後才會開始出現降雨。

山竹颱風預估週日會進入東沙島往中國方向移動，但水氣仍會影響花東和南台灣，台東、恆春半島的雨是要等到週日深夜或週一清晨才會趨緩，其他地方週日白天雨勢就會緩和。