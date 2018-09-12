這間巷弄長照站 設在基隆最高樓

長輩們開心使用長照據點的互動課程。（記者林欣漢攝）

2018-09-12 10:43

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆「最高」的巷弄長照站，今天開張了！

政府推動長照2.0巷弄長照站，希望像柑仔店般讓長輩獲得在地、即時、便利的社區照顧，社團法人中華詠愛全人關懷協會與基督教基隆靈糧堂合作，在基隆第一高樓「華冠大樓」13、14樓成立巷弄長照站，今天正式揭牌。

社會處指出，C 級巷弄長照站結合照護機構、社團及村里、社區等地方資源，讓長照服務據點如同柑仔店般隨處可見，華冠大樓位於市中心，交通便利，且有電梯等無障礙設施，讓長輩更願意走出家門。

華冠大樓13、14樓前身是昱帝嶺餐廳，詠愛與靈糧堂接手後，斥資2400餘萬元、歷時8個月改裝，規劃健康促進課程、社會參與活動、預防及延緩失能服務方案及共餐等服務，幫助老齡化社會做得更完善。

基隆市長林右昌、立委蔡適應今天參與揭牌儀式，與長輩開心互動，林右昌表示，老年化是現在社會碰到的大問題，透過提供更多的照顧服務，讓長者身體變得更好，也結交更多朋友，每天開開心心，也能幫助青壯人口減輕照顧老小的壓力，是很大的支持。

除了中正區的詠愛巷弄長照站，今天安樂區七賢社區發展協會、樂一社區發展協會也分別成立巷弄長照站，星期五還要在暖暖區成立3處。社會處長吳挺鋒表示，像柑仔店般的「C 級巷弄長照站」基隆市已有29處，民眾若有相關需求，可電洽1966長照專線，由專業照管員提供評估，並整合各項所需長照服務。

長輩們在巷弄長照站一起繪畫。（記者林欣漢攝）

基隆詠愛巷弄長照站揭牌，市長林右昌（右）與長輩開心互動。（記者林欣漢攝）

基隆市長林右昌（左2）與巷弄長照站長輩話家常。（記者林欣漢攝）