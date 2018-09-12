颱風眼清晰可見 強颱「山竹」持續增強中

日本氣象衛星「向日葵8號」拍到的影像顯示，「山竹」颱風眼清晰可見。（圖擷取自RAMMB/Himawari-8）

2018-09-12 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕強颱「山竹」預計週六最接近台灣，然而根據日本氣象衛星「向日葵8號」拍到的影像顯示，「山竹」颱風眼清晰可見，氣象主播賴忠瑋也在臉書表示，「山竹」強度仍在不斷增強，是個相當強且範圍很大的颱風。

賴忠瑋指出，「山竹」雖然已經是強烈颱風，但仍在不斷增強，預計未來24小時內經過菲律賓東方海面的暖水區後會再度增強或維持強度，目前中心最大風速已高達每秒55公尺，中心最大陣風也高達每秒鐘68公尺，七級暴風半徑擴增到280公里，加上颱風眼清晰可見，結構紮實完整，是個相當強的颱風。

針對「山竹」移動路徑，賴忠瑋表示過去兩天的預報路徑略向南偏，主要原因在於太平洋高壓持續強勢，但如果明後兩天太平洋高壓稍微減弱，不排除山竹颱風還有北偏可能性，依照目前預報路徑，台灣剛好在暴風圈影響邊緣，若再考量路徑預報的誤差範圍，中部以南和東南部都有被暴風圈籠罩的風險。

賴忠瑋指出，「山竹」仍在不斷增強，預計未來24小時內經過菲律賓東方海面的暖水區後，會再度增強或維持強度。（圖擷取自RAMMB/Himawari-8）