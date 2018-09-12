「山竹」週六最接近台灣 恐成今年西太平洋最強颱

強颱「山竹」預估將於週五晚間至週六最接近台灣，包括恆春半島、宜花東、基隆及大台北東側都要留意風雨。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-12 06:26

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地天氣多為多雲到晴，僅東半部地區和北部山區有局部短暫陣雨，中午過後有機會降下午後雷陣雨，其中以各地山區和西半部近山區最為明顯。氣溫部分，西半部高溫今日可來到34至35度，東半部高溫約在32度。

強颱「山竹」中心在今凌晨2點位於鵝鑾鼻東南東方1990公里之海面上，未來將持續朝西移動，並仍有增強空間，預估將於週五晚間至週六最接近台灣，包括恆春半島、宜花東、基隆及大台北東側都要留意風雨。

氣象局預報員劉沛滕指出，「山竹」週四以前都會朝西前進，週四過後會開始北轉，若北轉角度大、往台灣靠近，全台都會有明顯雨勢，若往南偏，就僅有東半部及恆春半島風雨會比較明顯；氣象專家彭啟明表示，週四到週六可能是「山竹」強度顛峰期，有機會成為今年西太平洋最強颱風。

而輕度颱風「百里嘉」，凌晨2點中心位於鵝鑾鼻西南西方500公里之海面上，已逐漸遠離台灣，暴風圈不會對台灣附近海面構成威脅。今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門及澎湖地區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

週四至週五白天因太平洋高壓增強，天氣穩定，各地以上午多雲到晴，午後有局部雷陣雨為主的天氣型態，僅迎風面東半部整天偶有局部短暫陣雨；但，隨著強颱「山竹」逐漸接近，在外圍雲系影響下，週五下半天以後東半部地區降雨機率增加。強颱「山竹」預估將於週五晚起至下週日（14日晚至16日）通過巴士海峽，受颱風或其外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，高溫稍下降。

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今日各地天氣多為多雲到晴，僅東半部地區和北部山區有局部短暫陣雨。（資料照）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）