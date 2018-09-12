09/12 各報重點新聞一覽

2018-09-12 06:15

自由時報

黨產會下週認定國民黨附隨組織 中影資產將凍結

前國民黨主席馬英九涉賤賣三中黨產，經台北地檢署依違反「證券交易法」特別背信罪起訴後，行政院黨產會查閱數百份卷宗，將在九月十八日（下週二）認定中影公司為國民黨之附隨組織，全數凍結中影資產。

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劑量超標76倍 台灣驚見「輻射床墊」

韓國日前驚傳負離子床墊竟是「輻射床墊」，台灣也展開清查，發現貝多麗、展驛等兩家業者產售的負離子床墊對人體輻射劑量超標，最高達七十六倍，恐危害健康。行政院緊急召集跨部會會商，要求業者全面下架回收，並將強化負離子商品管理。

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冰屍案情變變變 兒花百萬買兇殺父

高雄冰櫃藏屍案，驚悚案情一日三變，原以為是妻殺家暴夫，後來案情逆轉，大兒子供稱不滿父持刀追殺母親，奪刀不慎劃傷父親頸部動脈致命，警原以為與家暴有關，但檢警昨漏夜追查，案情急轉直下，死者大兒子昨深夜應訊時坦承，花一百萬僱高姓、蔡姓兩名友人殺父，因死者生前繼承數千萬祖產，辦案人員不排除丁嫌買兇與謀奪家產有關，丁嫌與母親洪女均被檢方聲押，另兩名嫌疑人已坦承收錢害命，漏夜偵訊中。

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蘋果日報

冰屍99天 案情大翻轉 逆子百萬買兇殺父

疑似謀財害命，不是不堪家暴！高雄冰櫃藏屍99天命案，母前天為護子頂罪自承殺夫，案情昨大逆轉，檢警昨相驗發現死者頭頸後方有不明鈍器傷，查出全案是預謀犯案，兒子應訊坦承，因覬覦祖母要留給父親的200萬元，加上不滿父親管教，所以與二名友人談妥，各付2人50萬元，由兩人替他殺父，並共同藏屍自家冰櫃，兒子還咬出母親負責把風，但母親否認。

山竹不斷增強 最快後天海警 超強颱周六逼台

今年第22號颱風山竹昨上午增強為強烈颱風，且強度仍不斷增強，昨晚中心位置在鵝鑾鼻東南東方2千多公里的海面上，以每小時23公里速度向西進行，依目前移動速度與路徑，後天有機會發布海上警報，而中心從偏呂宋島近海位置通過機率較高，若偏北往南部陸地靠近，也不排除發布陸上警報。

聯合報

年底投票方式確定 選舉與公投分開領、投票

年底公投併大選的投票方式，昨天正式確定為選舉與公投「二階段」分開舉行的做法。中選會昨邀集直轄市、縣（市）選舉委員會會商全國性公民投票投開票作業有關事宜，最後決定採取「選舉領、投，公投領、投」二階段方式進行。至於公投選票，則採相同顏色。

911恐攻17年了 多人罹癌、早逝

二○○一年美國發生九一一恐怖攻擊，至今已十七年，當年紐約世貿雙塔遭恐怖分子以兩架飛機衝撞引發大火倒塌，當場造成兩千七百多人喪生。現場救災人員和在附近工作生活的民眾，則因吸入雙塔大火及倒塌引發的毒煙和有毒微粒，至今仍有許多人陸續因此壯年罹癌或因其他健康問題早逝。

中國時報

台大、興大研究指出 深澳電廠一旦啟用 15年害死576人

年底九合一大選煙硝味越來越濃，新北瑞芳深澳燃煤電廠爭議也持續發燒，成了藍綠攻防焦點之一。環團綠色和平與台大公衛學院、興大工學院，針對深澳電廠對民眾可能造成的健康風險進行研究，昨日公布結果指出，深澳廠若於2025年營運，產生的PM2.5將籠罩各地，至2040年全台恐將累積576件死亡案例，包含145件早死個案。報告震撼人心，將為選戰投入變數。

柯5萬職缺 掀蟑螂、王八蛋口水戰

北市府盤點出5萬人次工作，表示優先照顧退休公教人員，被質疑違反《就業服務法》。民進黨台北市長參選人姚文智昨狠酸柯市府違法，強調自己當市長會照顧退休公教，但他絕不會把工作優先留給參與反年改、破壞世大運的「王八蛋」。