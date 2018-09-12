地方爭取衛武營公園建滯洪池 改善雨水下水道瓶頸段

2018-09-12 00:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市823下起強降雨，造成鳳山、苓雅區一帶積淹水，地方爭取南台灣最大的衛武營都會公園作為滯洪池，以現有3座生態池降挖2.5公尺，將可達到寶業里滯洪池10萬噸滯洪量，改善過去縣市交界雨水下水道的瓶頸段，又能兼顧民眾休閒遊憩好去處。

水利局表示，高雄823豪雨最大時雨量111毫米，逼近莫拉颱風最大時雨量115.5毫米，市府近年來打造15座滯洪池，其中2座今年底將完工，縮小淹水面積至667公頃，比較凡那比時颱風雨量63毫米、淹水面積6800公頃，相當於減少10倍淹水面積。

值得一提的是，過去高雄縣、市交界處的鳳山、苓雅區一帶，是雨水下水道箱涵交接瓶頸段，強降雨造成大雨宣洩不及，一度造成光復、三多路積淹水，地方認為應善用衛武營都會公園，解決過去亟待克服的困難。

市議員陳慧文表示，近年來氣候異常，短延時強降雨頻繁，且未來雨勢大小難以預測，衛武營都會公園面積廣大，市府應以宏觀角度治水，將提案爭取衛武營滯洪池，由水利局進行專業評估，未來也將協助爭取經費，解決大面向積淹水問題。

水利局表示，衛武營都會公園占地47公頃，現有3座生態池共4公頃，與寶業里滯洪池4.42公頃規模相當，只要向下降挖2.5公尺，就能達到寶業里滯洪池10萬噸滯洪量，且經費只需要寶業里滯洪池的一半，就能改善鳳山、苓雅交界處積淹水。

水利局納入衛武營滯洪池評估方案，目前已委託專業技師公會規劃檢討，針對積淹水地區成因與解決對策進行更詳細調查，預計下個月底提出完整專業報告，將待市府團隊專業評估後，爭取經費辦理後續工程。