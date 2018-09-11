醫病》奇蹟！老農自撞爆頭腦漿溢出 2個月後走出醫院

張姓老農術後老農昏迷14天，奇蹟似甦醒，在加護病房待了1個多月後，日前「走出醫院」！（記者顏宏駿翻攝）

2018-09-11 23:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉70歲張姓農民2個月前騎機車自撞路邊貨車，頭部受到重創，額頭上方破個大洞，腦漿外溢，緊急手術，家屬已有最壞的心理準備，結果術後老農昏迷14天，奇蹟似甦醒，在加護病房待了1個多月後，日前「走出醫院」！

操刀的彰化醫院腦神經外科醫師張昕煥用「奇蹟」形容張姓老農的病況，他說，阿伯被送到彰化醫院時，渾身是血，昏迷指數6，最慘的是顱骨開放性骨折破裂，骨頭插入額葉，腦漿流出來，另外從額骨到鼻腔骨、眼眶骨還有長寬各5公分的骨折，生命跡象微弱，當時「真的命懸一線」，如果立即開刀，尚有「跟老天一博」的機會，如果不開刀，肯定是一命嗚呼。

當晚手術從深夜11點一直到隔天凌晨5點，醫師說，阿伯術後生命跡象穩定，這「已經贏了大半」，剩下的就是避免傷口遭細菌感染，萬一被感染，二度手術更危險，好在一切還算順利，但病人仍昏迷了14天。

老農夫的太太說，原本她們已不抱任何希望，因為「腦漿都跑出來了」，她有心理準備先生變成植物人，甚至手術失敗「先生回不來」，沒想到先生不僅撐過幾無勝算的手術，醒來後，復原非常快，到出院前已能回憶起車禍為什麼發生。

張昕煥指出，老農的開顱手術主要是進行顱骨切除減壓手術，清除硬腦膜下腔血塊，同時將顱骨復位，打鋼板固定，儘量恢復原狀。手術後老農昏迷了14天，醒來後手腳無力、意識不清，但情況一天好過一天，1個月後，手腳已經可以動作，還能拿筷子吃飯，原本預期不妙的雙眼，也都正常，到了日前出院時，講話走路都已大致正常，還能每日行走1、2公里，如果持續做復健，病人應能逐漸恢復正常。

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