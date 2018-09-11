大樂透中秋百萬加碼獎 今晚開出17組

2018-09-11 22:35

〔記者吳佳蓉／台北報導〕台灣彩券公司表示，今晚開獎的大樂透百萬加碼獎，總計開出17組，其中15組為單注中獎，可獨得百萬，另外2組中獎注數為2注，須均分百萬獎金；至於大樂透頭獎則未開出，下期頭獎保證1億元。

大樂透中秋加碼活動今晚起跑，除例行獎號之外，還另外增開百萬加碼獎，玩法不難，民眾只要對中增開9個獎號中的6個，就可得百萬，總計一晚最多可能開出84組加碼獎號。同時，今晚雙贏彩頭獎，也因中秋加碼而提高為2000萬元。

根據台彩公布的開獎結果，今晚大樂透頭獎未開出，百萬加碼獎則共開出17組，包括15組單注中獎，以及2組2注均分，可各得獎金50萬元。增開的9個加碼獎獎號為「03、08、18、22、27、29、31、32、41」，中獎彩券兌獎期限至12月11日為止。

台彩表示，今晚開出百萬獎項的投注站，有5家今年春節期間也曾開出過春節大紅包獎項，包括桃園市中壢區的全晟公益彩券行、基隆市七堵區的金允中企業社、台北市士林區的數萊寶商行、新北市樹林區的奕兆彩券行，以及桃園市桃園區的千百萬彩券行，可說非常幸運。

台彩指出，本次中秋加碼，預計將送出100組百萬加碼獎，扣除今晚開出的17組，還有83組獎項待送出。本週五開獎的大樂透，將持續增開9個獎號，對中其中6碼就可中獎，若週五開獎後，剩餘83組尚未送出，將持續增開至全部開出為止或10月5日活動截止。

另一方面，今晚開獎的今彩539頭獎則是摃龜；雙贏彩頭獎有1注中獎，獎金逢中秋加碼提高至2000萬元，獎落新北市林口區文化二路一段54號「金大亨彩券行」。