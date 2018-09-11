軍事模型作品展即起展出 22台軍機超逼真

徐衛基靠著無師自通，製作出仿真的軍事模型，作品相當細緻。（記者魏瑾筠翻攝）

2018-09-11 23:15

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕軍事迷、科幻迷「照」過來！桃園市立圖書館龜山分館1樓即日起舉辦「徐衛基手作軍事模型作品展」，現場展出22件仿真軍事模型，包含19輛飛機、2輛坦克及1艘軍艦模型，作品相當細緻，彷如真實軍備縮影，邀請科幻迷、軍事迷前往參觀。

本身空軍中校退役、現年51歲的徐衛基，從國小3年級開始，憑藉對美工的興趣無師自通，靠著翻閱說明書製作模型，國中畢業後投筆從戎，從軍期間從事戰機維護與機務運作管理工作，閒暇之餘就將實務所見投射到模型作品中，希望能將軍中服役的故事以模型的型態保存下來，有長官、學弟退伍，還會製作模型贈送給對方留念。

涉獵靜態塑膠組合模型已逾30年的徐衛基說，從小住在軍營旁邊，每天聽著軍隊起床號響起床，晚上熄燈號就睡覺，生活作息跟部隊差不多，受此影響國中畢業後要從軍，父親只說一句話：「這條路只能往前走，沒有退路」，銘記父親的叮嚀，堅守軍職直到2013年7月退役，共從軍24年11個月。

退役後更能專心製作模型的徐衛基表示，前年7月因為協助朋友在龜山分館舉辦講座，與分館就此結緣，今年在館方邀請下，首次展出主要以軍機為主珍藏的22件作品，其中還有台灣自製的經國號IDF戰機模型，邀請民眾前往參觀；相關展覽訊息可至桃園市立圖書館官網查詢。