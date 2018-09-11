中元普度紙錢集中燒破千噸 相當66萬棵樹日吸收二氧化碳量

2018-09-11 23:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局推動中元普度紙錢集中燒落幕，今年紙錢總收運量超過1千噸，比去年增加近2成，是歷年最多，另以功代金捐款達187萬元，比去年增加3成，兩者總計減少近2萬公斤二氧化碳排放量，相當於66萬棵樹日吸收量。

環保局92年推動焚化爐集中燒化紙錢，從當年28噸逐年增加，到今年達1075噸，凸顯民眾已能接受紙錢集中燒化，兼顧文化傳統與環境品質。

另環保局95年推動以功代金，首創全年與4大超商合作，讓民眾隨時透過超商通路平台，捐助伊甸等15家社福團體，誠心化作愛心幫助弱勢，從當年18萬元到今年8月底止，捐款金額達187萬元，預估全年捐款金額將達250萬元。

環保局表示，今年天公生、清明祭祖及中元普度等3大傳統節日紙錢收運量達1075噸，以功代金捐款達187萬元，相當於減少購買22噸紙錢，估算可避免露天焚燒1千多噸的紙錢。

環保局指出，兩者總計減少排放懸浮微粒3680公斤、氮氧化物721.5公斤、一氧化碳33583公斤及二氧化碳近2萬公斤，相當於66萬棵樹日吸收二氧化碳量。

環保局長蔡孟裕感謝佛光山多年來中元普度期間的協助，而參與「以功代金」捐款的單位及民眾，今年仍會由佛光山寺統一祈福、迴向功德。