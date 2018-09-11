陳文億、蕭士堯獲選今年產銷履歷達人

蕭士堯獲選產銷履歷達人。（記者陳文嬋攝）

2018-09-11 23:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄1千多名農戶通過產銷履歷驗證是全國第一，其中木瓜農陳文億、敏豆農蕭士堯2人，今年獲農委會選為產銷履歷達人，代市長許立明今頒發「產銷楷模」匾額肯定2人。

全國農糧通過產銷履歷驗證戶有7523戶，以市府農業局推動產銷履歷驗證有成，迄今已達1086戶通過，目前是全國第一名，包括水蜜桃、棗子等五花八門，通過產銷履歷驗證面積也是全國之冠。

木瓜農陳文億、敏豆農蕭士堯2人，今年獲農委會選為產銷履歷達人，代市長許立明今頒發「產銷楷模」匾額，肯定2人以年輕人的熱血與對農業的熱忱，以生產安心農產品為目標，配合政府推動的產銷履歷，建立一套有系統的規範，融入創新生產與行銷，讓民眾了解生產流程，進而安心食用農產品。

陳文億種植產銷履歷木瓜，就是為了讓下一代過得更好，看到女兒在木瓜園裡，大口吃著現採的木瓜，就是一種安心的感覺，心想每一個客人都像家人，每吃到每一口木瓜，都令人心安，也讓客人都安心。

蕭士堯指出，敏豆屬於連續採收作物，一直是市場被抽驗出農藥超標的主要作物，許多農友反映做產銷履歷如果遵守安全採收會讓次級品變多，因此觀望的多執行的少，但經由這2年的經驗，證明「敏豆是可以作產銷履歷的」，成功打開通路如全聯、好市多等，不但收入不會減少，反因各大通路的穩定購買，提升自生產品的價值。