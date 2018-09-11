彰縣聯合婚禮送20對新人「一拖拉庫」家電禮

2018-09-11 23:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕2018彰化縣聯合婚禮將於10月21日在彰化縣立美術館前舉行，今年縣府民政處預計邀請20對新人參加，活動將以古式婚禮為主題，由縣長魏明谷擔任證婚人，參加者將可獲得「一拖拉庫」的精美禮品，名額額滿就停止受理報名。

今年參加者不僅可以獲得縣府贈送小家電，更有彰化縣議會和各贊助商提供的紀念禮品，縣府保證會讓新人「滿載而歸」，歡喜迎接美滿的婚姻。

縣府民政處指出，縣府希望藉由聯合婚禮，營造歡樂溫馨和浪漫氣氛，以此吸引適婚民眾儘快成家、拚生育，活動當天循往例由縣長擔任證婚人，頒發結婚書約給新人。

活動開放20對新人參加，新人一方設籍彰化縣，男方滿18歲、女方滿16歲以上未婚男女，若未滿20歲者須檢附法定代理人同意書，而如果戶籍未設彰化縣，但申請人雙方或一方於縣內就業或就學者，可檢附在職證明或在學證明，同樣可報名參加。

民政處表示，國內婚姻採登記制，準新人完成報名手續後，需自行至戶政事務所完成結婚登記，縣府預計10月7日辦理家庭教育課程和活動事前說明會，未參加者視同棄權參加聯合婚禮，現場報名日期為上班日的上午8時至12時，下午1時30分至5時30分，地點在縣府7樓民政處的宗教禮俗科。