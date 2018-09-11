明全台晴朗炎熱 「山竹」升級為超級颱風 預計週五影響台灣

2018-09-11 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕明（12）日全台天氣普遍高溫炎熱，大台北地區高溫有機會超過36度，強颱「山竹」目前仍在東南東方海面上，預估週五晚間至週六最靠近台灣，不過其路線往南修正，對台影響可望略為減輕。

今年第22號強烈颱風「山竹」目前中心位於鵝鑾鼻東南東方約2200公里的海面上，以每小時23公里的速度往西，預計週五晚間至週六最接近台灣。美國聯合颱風警報中心（JTWC）也在今日將「山竹」列為「超級颱風」。

第23號輕度颱風「百里嘉」目前位於鵝鑾鼻西南西方350公里海面上，持續向西移動並遠離台灣，對台灣影響不大。

氣象局預報，明日各地大多為多雲到晴，僅東部、馬祖會有局部短暫陣雨，其他地區則有局部午後雷陣雨的機率，山區較為明顯。溫度方面，西半部高溫約34、35度，東半部約為33、32度。

紫外線方面，明日新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、金門縣、連江縣為「高量級」，其餘縣市為紫外線指數更高的「過量級」，建議民眾減少在烈日下活動的時間，出外做好防曬準備。

空氣品質方面，明日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門及澎湖地區為「普通」等級；宜蘭及花東地區為「良好」等級。

「天氣風險公司」指出，颱風「山竹」是今年被預測最強的颱風，週五起台灣就會受到影響，有間歇雨發生，預估週六影響會達到最大，而本週由於接連兩個颱風從台灣南方通過，台灣週邊風浪都偏大，可能會有長浪出現，建議這段時間避免海上活動。