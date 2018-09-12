頂好超市、city'super進口商品 遭食藥署驗出2度違規

2018-09-12 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部食藥署今日公布邊境查驗結果，頂好超市的加拿大進口甜椒，再次驗出農藥「氟尼安」殘留超標，遠東旗下超市city'super的日本進口煎餅，也是2度被驗出不可用於餅乾類的糖精。食藥署對此表示，針對半年內2度違規者，會加強邊境查驗強度，進行逐批查驗。

綜合媒體報導，食藥署公布的22項邊境不合格產品中，頂好超市9月6日從加拿大進口的甜椒，驗出過量殘留的農藥氟尼胺，8月28日時，該公司進口甜椒亦被驗出氟尼胺超標；city'super所屬之遠東都會股份有限公司，8月3日自日本進口的「HOK-TAKEDASEIKA石窯燒南部花生煎餅」，被驗出含有甜味劑糖精，該產品於上月7日和21日也被檢出不合格。

食藥署北區管理中心科長廖姿婷表示，氟尼胺是合法農藥，冬瓜、西瓜、南瓜、香瓜等皆准用，但不包含甜椒使用；糖精在我國規定中，僅能用於蜜餞、瓜子、膠囊、碳酸飲料及錠狀產品，不可用於餅乾。

頂好超市對此表達「深感抱歉」，指出違規甜椒已在邊境銷毀，保證不會在台上市販售，之後會加強供應商提供檢驗合格證明；city'super表示，該餅乾的供應商提出的檢驗報告都合格，但官方檢驗未過，商品會下架停售，消費者若購買該商品，也可至門市退貨。

已要求業者退運或銷毀不合格產品，業者進口的同產地相同產品，若在半年內再次違規，會加強查驗強度，對累犯將會逐批查驗。