感謝台灣客震後遊北海道！攤商掛我國旗 飯店房間升等

函館朝市攤商在攤位懸掛我國旗，表示對台客的友善誠意。（記者蘇福男攝）

2018-09-11 22:01

〔記者蘇福男／北海道報導〕日本北海道6日凌晨發生芮氏規模6.7地震（日本震度7級）後，外國觀光客明顯銳減，但台灣旅客縮減幅度相對較小，函館朝市有攤商掛我國旗，定山溪溫泉區有觀光飯店對台客免費房間升等搏感情。

來自高雄的北海道專業導遊蔡怡婷說，台灣和韓國旅客近幾年已躍居北海道觀光主力，北海道6日發生強震後，韓客明顯減少，台客雖然也有部分因震災臨時取消行程或轉團，不過，縮減幅度相對其他國家少很多。

開業有91年歷史的定山溪溫泉區「鹿之湯」溫泉飯店，震後住宿旅客至少減少一半以上，今晚（11日）有高雄旅客入住、用餐，飯店特地免費房間升等，與台客搏感情。

專賣生猛海鮮的函館朝市，也是台客朝聖的必遊之地，有攤商在攤位懸掛我國旗，業者說，上門捧場的台客不少，掛國旗表示他的友善誠意，他還推銷自家的海膽海鮮「夭壽好吃」，還有業者在貨車漆上中華民國國旗。

大沼國立公園入口處一家魷魚燒烤專賣店業者，在得知台客路過店門前，特地上前迎客，免費招待台灣遊客品嘗現烤魷魚，還不忘以台語自我推銷「夭壽好吃」，逗得台客哈哈大笑！