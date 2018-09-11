這裡賣「壯陽米」 顧客笑：要買回家孝敬老婆！

宜蘭縣壯圍鄉古結村長賴建國將自產自銷稻米命名為「壯陽米」，獨特名稱常令顧客好奇，「米吃了難不成真的會壯陽」？（記者張議晨攝）

2018-09-11 20:04

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「這米吃了會壯陽嗎？」宜蘭縣壯圍鄉古結村長賴建國，將自產自銷的稻米取名「壯陽米」，常令顧客莞爾一笑，期盼吃米「壯陽」，賴建國笑說，壯陽米Q彈飽含香氣，但真的不會「壯陽」！

賴建國在壯圍鄉代耕水稻，種植面積逾50公頃，2015年時，投入自我品牌的經營，將自產稻米包裝行銷，不過，品牌名卻令賴苦思許久，正好靈光一現，他心想，不如用壯圍充足的陽光命名，便將自家稻米命名為「壯陽米」。

賴建國解釋，壯陽米全名為「壯圍陽光米」，但圍、光兩字刻意縮小，直接命作「壯陽米」，好念好記，又能引發好奇心。

不過，壯陽2字常引起好友好奇，上市後常有人詢問「這米吃了真的會壯陽？」，還有人大開玩笑，「要把米帶回家孝敬老婆！」

賴建國笑說，每次有人詢問，他都要花時間解釋，壯陽米含水量多，種植天數達130天，比中南部天數多約1個月，粒粒飽滿，口感Q彈又有淡淡芋頭香，但就是不會壯陽！

因命名獨特，賴建國也曾向農會自薦，將壯陽米當作農會自產稻米的註冊商標，但農會以已經有「良善米」品牌，婉拒賴建國的推薦。

賴建國說，會打出自有品牌，是希望能推廣壯圍鄉的優質稻米，目前上門的消費者都是老主顧，每年7月底上市至賣完為止，平常也會將包裝米用作公益，未來想在將包裝做得更好，將壯陽米行銷至全國。