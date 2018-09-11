疫病》台中登革熱新增3例 開出首張拒噴藥6萬罰單

防止登革熱疫情，民眾不得拒絕防疫團隊噴藥防治，否則依傳染病防治法開罰6萬至30萬元。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-09-11 19:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市登革熱疫情再新增3名確診病例，分別居住大里區祥興里、南區德義里及北屯區和平里，衛生局昨天也針對大里區東興里民眾拒絕防疫人員進宅噴藥消毒，開出首張拒噴藥罰單，依傳染病防治法開罰6萬元。

衛生局指出，9月1日針對登革熱確診個案鄰近50公尺範圍噴藥消毒時，該住戶以家中2樓有小孩為由拒絕噴藥，防疫人員解釋噴藥仿照天然除蟲菊精類的殺蟲劑，對人體毒性低，只要噴藥時離開，過一小時再進屋，對人體不會有影響，但住戶仍拒絕，經身分資料查證於10日開出裁處單，為避免防疫漏洞，近日會再去噴藥，若再拒絕，將加重開罰。

衛生局指出，目前全市疫情高風險區集中於大里區祥興里、南區德義里、太平區新光里及北區錦洲里與建德里交界，近來熱區陸續出現確診個案，且新光里已累計9人，提醒市民做好防蚊措施。而先前屬於疫情熱區的大里區東昇里「開心農場」，經多次孳生源清除及戶外區塊化學防治後，相關的最後一名病例發病日為9月1日，近一週內無新增發病個案。

這次新增病例有大里德義里的17歲高中生，同住的阿嬤和媽媽之前也都發病確診，他在8月31日出現發燒、腹瀉、出疹就醫，被認為是腸病毒，9月5日仍未改善再度就醫快篩住院，目前仍住院中，阿嬤和媽媽則居家隔離，研判3人為里內社區感染。

新病例大里祥興里15歲高中生則是到鄰近開心農場的河濱公園打球被蚊子叮咬感染；北屯區和平里也傳出首名感染者為45歲婦人，與南區南門里確診個案是同事，在南門里工作地感染。

衛生局提醒，防疫登革熱必須清除孳生源與化學防治，噴藥能儘快降低帶病毒病媒蚊的密度，在劃定區塊內逐戶噴藥，且戶內外都要澈底落實，才能發揮效果，在噴藥前也會事先通知，依傳染病防治法如果拒絕、規避或妨礙，可處6萬至30萬罰鍰。

登革熱戶內噴藥所使用殺蟲劑，對蚊蟲具擊昏、致死效果，對人畜毒性低，噴藥後1小時入內打開門窗澈底通風後，即可恢復正常作息，要清理家中環境，使用清水擦式即可。