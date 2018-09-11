影片使用內建字體要收費？網紅：對不起我搞錯了！

2018-09-11 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕網紅Joeman在上月27日發表一段影片，談到在有營利的影片中使用「新細明體」與「標楷體」這兩種字體，會被版權擁有者「威鋒數位」收取費用。不過今（11）日他又發表了一部影片公開道歉，表示之前是他「搞錯了」，威鋒數位不會對此收費。

Joeman在上月發表的影片中談到，他與一些知名Youtuber收到威鋒數位（華康字體版權擁有者）信件告知，在有營利的影片中使用到有版權的字型都必須付費，甚至連從小用到大的微軟內建字型「新細明體」與「標楷體」版權都屬於華康字型，也都要被追討使用費，且只要影片還在Youtube架上，就必須每年繳交固定的費用。。

然而今日Joeman又發出一段影片澄清，表示之前是他理解錯誤，使用其他華康的字體的確要付費，新細明體與標楷體的字體版權也的確屬於威鋒數位，但在Youtube上使用這兩個字體時，只要是使用正版微軟作業系統所編輯的就不用收費。

Joeman也認為，威鋒數位在處理這件事情的態度上非常大器，表示針對影片使用字體要收費事件，威鋒數位在與Joeman交流後也認定，若有Youtuber在過去影片使用要收費的華康字體，只要補繳一次年費，舊影片就不需要下架，而威鋒數位也在研議提出輕量化方案給規模較小的數位創作者，減低這些創作者在成本上的負擔。

Joeman在影片最後也對之前影片造成大眾誤解而道歉，也再次提醒如有民眾要在影片中使用到文字時，應多多注意字體版權相關資訊。

Joman澄清影片