生命鬥士郭韋齊 點亮東山國小學子心燈

力爭上游的故事被寫入國小教科書的截肢鬥士郭韋齊，今日應邀至東山國小分享生命歷程，現場表演書法，學童相當訝異佩服。（記者王涵平攝）

2018-09-11 22:49

［記者王涵平／台南報導］力爭上游的故事被寫入國小教科書的截肢鬥士郭韋齊，今日應邀至東山國小分享生命歷程，現場演奏鋼琴與表演書法，學童相當訝異佩服，有感而發「應該享受學習的快樂才對！」

東山國小校長曹欽瑋表示，郭韋齊7歲時因不明原因罹病，雖然命搶救回來，但四肢卻必須截肢才能存活，腦部也受創需終身服藥控制。不過正向樂觀的她，在家人的陪伴下，重拾生命的價值，讓自己在生活中重新站立，昂首面對挫折與挑戰。

郭韋齊身體有缺陷，但心靈是完美的，用樂觀的態度面對人生，不僅學會騎腳踏車，更有音樂、繪畫、舞蹈等公開展演，2008年榮獲總統教育獎，更攀爬過雪山東峰與玉山主峰，2015年榮獲十大傑出青年「兒童性別人權關懷獎」等殊榮。

東山國小生命教育講座今日在學生活動中心舉行，全校300多位師生參加，郭韋齊娓娓道來心路，學鋼琴的三年級學童睿芸說，親眼看到韋齊表演鋼琴，讓有健全的雙手的我很慚愧，應該要好好珍惜學鋼琴的機會。

曹欽瑋鼓勵孩子以韋齊為榜樣，享受能學習的樂趣，珍惜活著的每一天。

力爭上游的故事被寫入國小教科書的截肢鬥士郭韋齊（左2），今日應邀至東山國小分享生命歷程，現場表演書法，學童相當訝異佩服。（記者王涵平攝）