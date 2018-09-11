「百里嘉」一路向西 美專家：中國恐遭遇暴雨洪水

佛州大學氣象研究生柯丸統整出百里嘉颱風的全球預報路徑模擬圖，其預測路線均橫掃中國海南島附近海域。（圖擷取自tropicaltidbits）

2018-09-11 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕2018年第23號颱風百里嘉（BARIJAT）目前位於南海，美軍聯合颱風警報中心示警，未來24小時內極可能持續增強，美國氣象專家認為，百里嘉將於13日帶給中國暴雨與洪水。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今（11）日在推特中指出，在南海上空的百里嘉穩定朝中國雷州半島與海南島前進，預計從13日開始就會給當地帶來暴雨與洪水現象。

佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出百里嘉颱風的全球預報路徑模擬圖，可看出其預測路線均橫掃中國海南島附近海域；美國空軍、海軍在夏威夷珍珠港設立的聯合颱風警報中心（JTWC）示警，百里嘉在24小時內恐持續增加強度。

中央氣象局指出，颱風百里嘉目前中心絕對位置在北緯20.6度，東經117.8度，時速13公里朝西邁進，瞬間最大風力為秒速28公尺，屬暴風等級的10級陣風，疾風等級、秒速介於13.9公尺至17.1公尺的7級陣風半徑100公里。

傑森．尼科爾斯推特全文

TS #Barijat has formed over the South China Sea and is expected to strike Hainan Island or the Leizhou Peninsula of #China on Thursday. Main impact will be heavy rain and #flooding. pic.twitter.com/zgg1Lp44p9 — Jason Nicholls （@jnmet） 2018年9月11日

中央氣象局指出，颱風百里嘉瞬間最大風力為秒速28公尺，屬暴風等級的10級陣風。（圖擷取自中央氣象局）