中國少婦遭坑殺遺書盼兒移民 作家嘆：台父母卻要孩子去中國

中國杭州少婦王倩（右）遭中國P2P網貸平台倒閉坑殺，抗議無效後對中國政府失望，最後選擇走上絕路。（圖擷自@liangpingyao推特）

2018-09-11 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府有投資的「P2P借貸」網路融資平台爆發倒閉潮，杭州31歲女子王倩投資近百萬人民幣一夕間血本無歸，要求政府「主持公道」卻遭暴力鎮壓及脅迫，讓她對中國政府徹底絕望，選擇輕生，留下遺書「希望孩子好好讀書，長大出國留學移民」。對此，作家顏擇雅感嘆，台灣卻有好多父母都勸孩子去中國。

王倩生前投資一家標榜中國國有企業「華安基金」入股的P2P平台「票票喵」，但上月初卻突然宣布清算，還被依涉嫌集資詐騙調查，她不滿投資的錢一夕之間化為烏有，到北京的財團總部抗議，卻被警方阻撓毆打甚至遭到監控，在求助無門、心灰意冷下選擇在自家門口自縊身亡。

王倩並留下遺書痛斥中國政府的荒唐行徑，直指「還沒開始維權，派出所就鎖定你是維穩對象，限制你上訪」、「這口氣實在受不了」、「這個國家太令人失望」，感嘆當地警方立案一個月卻「人也不抓，錢也不封鎖」。王倩不但在遺書向父母道歉，還對自己的孩子說，「希望你好好讀書，長大後出國留學移民。」

對此，顏擇雅表示，中國出現了P2P爆雷潮，很多中產階級自殺，而王倩的事件引起很大的觀注，是因為遺書內容「她給孩子的遺言，就是要好好念書，長大才能出國留學移民」，這讓她感嘆地說，但如今卻有好多台灣父母都勸孩子要去中國念書工作，別留在台灣。

網友也在下方留言「這才是真實的中國。」、「厲害啊 我的國 我真的搞不懂台灣的家長是在想什麼？」、「替中國人默哀 我是台灣人」、「中國的朋友問我：怎麼會你們台灣人想來中國念大學或移民？我們都拼了命想方設法要留學移民呢！」。

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王倩在遺書中悲憤地說，「錢其實沒有那麼重要，還年輕能賺能活下去，但是這口氣實在受不了，這個國家太令人失望。」（圖擷自@Newman68400504推特）