腦中風後重返果園 傅柏琮種出全國季軍

傅柏琮重返果園，種出全國季軍。（屏東縣政府提供）

2018-09-11 22:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕曾連續2年拿下全國紅龍果大賽冠軍的高樹鄉果農傅柏琮，3年前在田間工作時，因天氣熱血壓遽升，造成腦部溢血，整個人昏倒在田裡，經送醫搶救，在手術成功率只有5成的情況下，傅柏琮驚險撿回一命，但他失去了記憶力，不僅親友的名字有一半記不起來，連曾經熱愛的紅龍果也變得陌生，在妻子簡素足支持與親友鼓勵下，傅柏琮憑著驚人毅力回到田中種出高品質的紅龍果，今年在數百人競爭的全國紅龍果大賽中，他勇奪全國季軍。

傅柏琮靠著累積的片刻回憶，一點一滴拼湊過去曾發生的事，同時還得面對語言受損、視力剩下四分之一的考驗，儘管走路跌跌撞撞、眼睛看不清楚，但傅柏琮沒有倒下，他堅持以草生栽培管顧果園，現在這片他投注心血的園區，也讓他重拾信心。

傅柏琮說，從年輕時就跟著父親到處租地耕種，從長治到高樹都有他的足跡，最後落腳到高樹泰山村這片15公頃的土地上，原先是種荔枝，後來換種鳳梨，20年前紅龍果價格看漲，開始把其中的2公頃改種紅龍果，慢慢擴大面積，20多年來的心血，不能說放棄就放棄。

傅柏琮重新投入紅龍果種植後，在田間工作就像在復健，他也透過肥培管理與產期控制，讓火龍果維持高品質，他說，現在不像以前做得那麼累了，以前透過技術調節，一年四季都能收成，現在已將產期調節到只收半年，並且以健康安全方式管理，透過申請產銷履歷，與更多人分享健康美味的果實。