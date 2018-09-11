游牧森林音樂祭10月暨大登場 申請緝毒犬把關

國立暨南國際大學有廣達25公頃的美麗草原，將於10月13、14日舉辦規模8000人的大型戶外音樂祭活動。（記者佟振國攝）

2018-09-11 21:52

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮國立暨南國際大學有佔地25公頃的美麗草原，除了每年櫻花季活動，睽違2年的「游牧森林音樂祭」，也將於10月中旬首度在暨大草原舉行，今年以環境守護與露營戶外風格為主軸，為杜絕毒品，主辦單位還計劃向警方申請緝毒犬把關，也將是活動一大特色。

國立暨南大學校園面積廣100多公頃，景致優美，曾獲國內的偶像劇青睞前來拍攝取景，校內還有佔地25公頃的大草原，廣植多種櫻花，冬春之際櫻花盛開，校方都會舉辦賞櫻活動，吸引大批遊客賞花，相隔兩年舉辦的「游牧森林音樂祭」，也相中暨大的美麗草原，將於10月13、14日一連兩天舉辦規模8000人的售票音樂會，邀請「滅火器」、「草東」、「董事長」等樂團熱力演出。

主辦單位表示，除了大型音樂活動，也會舉辦戶外精品咖啡大賽，今年更以環境守護與露營戶外風格為主軸，為嚴格控管酒類，首度採用RFID智慧感應手環，控制購買者的時間、數量，為杜絕毒品入侵音樂會，還計劃向警方申請緝毒犬進駐，嚴禁參加者挾帶毒品闖關。

埔里警分局指出，由於南投縣並無緝毒犬編制，主辦單位須向鄰近有緝毒犬的縣市或專業單位請求協助，若能成行，將是縣內首場有緝毒犬把關的大型音樂祭活動。