經濟部涼蓆抽檢一半以上不合格 其中1件甲醛超標21倍

經濟部標準檢驗局隨機抽查20件草蓆，其中有10項中文標示不符合規定，5項甲醛超標。（擷自經濟部標準檢驗局）

2018-09-11 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕經濟部標準檢驗局於今（11）日公布檢驗涼蓆結果，於量販店及百貨公司等地點，隨機抽取20件涼蓆作為檢驗，結果發現其中有10項商品不符合商品標示法規定，有5項甲醛含量超標，最多達21倍。

綜合媒體報導，標準檢驗局表示，今年1到3月至量販店及百貨公司隨機抽樣20件售價約250元至890元不等涼蓆檢驗，分別透過「品質項目」，包含過氧化氫、甲醛的檢測，另依「商品標示法」規定查核中文標示。

標準檢驗局公布檢驗結果，其中有10項商品中文標示不符商品標示法規定，主要為未標示「商品名稱及製造商地址」、「製造商名稱、電話及地址」、「進口商名稱、電話及地址」、「製造日期」、「原產地」、「尺寸」、「製造日期」等應標示項目，目前已函請經濟部中部辦公室依「商品標示法」處理。

另外有5件涼蓆的甲醛釋出量超出國家標準規定，超標最多達21倍。國際癌症研究組織已證實甲醛會對動物造成癌症，長期暴露在高濃度甲醛環境中，可能引起呼吸道疾病、影響生長發育、皮膚炎、頭痛、誘發腫瘤等健康危害。標準檢驗局表示，將依據「消費者保護法」第10條輔導銷售者辦理下架，並請該進口商或製造商進行回收改善。

標準檢驗局提醒民眾，消費者選購涼蓆時，首先須注意商品標示，接著可嗅聞涼蓆是否有刺鼻異味，若有刺鼻氣味，可能是化學物質殘留，盡量避免購買。買回家以後，可以用水將蓆表面反覆擦洗，再放到通風處晾乾，以減少化學物質殘留。