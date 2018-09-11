紓解豐原交流道車潮 神岡國1北上邊坡聯外道路通車

神岡區國道1號北上邊坡旁的聯外道路闢建完成，有助緩解豐原交流道及大富路口車潮。（記者歐素美攝）

2018-09-11 17:46

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府闢建神岡區國道1號北上邊坡旁的聯外道路，將原有道路從2米寬拓寬為6米，可行駛汽車，有助疏解豐原交流道及大富路車潮，神岡區多名里長今天在現場懸掛紅布條感謝市長林佳龍，地方議員也現場爭取繼續拓寬延伸至潭子區，並協調補助鄰近中山路附近幾戶民宅拆遷，打通任督二脈，讓交通更便利。

神岡區國道1號北上邊坡聯外道路，從中山路241巷口到大富路，全長約586公尺，其中，有400公尺道路原本僅2公尺寬，經農友江朝宗、魏金波、劉文憲及莊清泉無提供農地供市府使用，加上高速公路局的用地，建設局於今年元月動工、7月完成拓寬，工程經費共645萬元。

建設局長黃玉霖說，豐原交流道作為豐原、潭子、大雅與神岡等地區的交通樞紐，是台中市最重要的交流道之一，由於上下班期間常車流量大經常回堵，市府在神岡國道1號北上邊坡旁闢建聯外道路，可分散通往大富路的車流，為豐潭雅神地區居民提供更完善的交通網絡。

市府今天舉辦通車視察典禮，市長林佳龍說，縣市合併後，台中已是台灣第二大都市，但城鄉差距還是很大，許多道路尚未打通，上任後積極投入路平、燈亮、水溝通，希望全面打通道路，尤其是高鐵或高速公路旁的道路，以完成分流，讓在地居民「走自己的路」，免塞車。

神岡區三角里長江炳煌、岸裡里長謝繼潭、社口里長陳金地及社南里長藍耀庭今天也在路旁懸掛紅布條，感謝林佳龍開闢國道1號北上邊坡旁的聯外道路，讓地方交通更便利。

市議員羅永珍、蕭隆澤及張雅旻都出席通車視察典禮，肯定神岡區國道1號北上邊坡旁的聯外道路改善地方交通，羅永珍並建議市府，繼續打通後段850公尺道路，延伸銜接到潭子區，鄰近中山路段則幾戶民宅，致路寬縮減，希望能協調住戶完成拆遷補償，讓道路更寬廣便利。