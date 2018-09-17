天天吃好料》苗栗人早午餐新選擇 道地腸粉、煲仔飯

葉映明嫁做台灣媳，在苗栗縣苗栗市南苗市場內設攤，販售「腸粉」、「煲仔飯」等家鄉味。（記者彭健禮攝）

2018-09-17 09:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕原籍中國廣東的葉映明嫁做台灣媳，在苗栗縣苗栗市南苗市場內設攤，販售「腸粉」、「煲仔飯」等家鄉味，腸粉滑嫩、煲仔飯香Q，成為苗栗人早午餐的新選擇。

「腸粉是中國廣東的日常早餐！」葉映明說，家鄉的早餐，幾乎都是吃以雞蛋、豬肉為內餡的腸粉，但她於17年前嫁來台灣時，發現坊間幾乎沒有賣腸粉，若要吃得到港式餐廳，早餐這檔事，也讓她花了好長的一段時間適應。

葉映明為了解饞，只好自己做，也與親友分享，獲得好評，建議可以開業販售。3個月前，葉映明結束了在電子廠的工作後，在南苗市場內設攤。

葉映明的腸粉，使用純米當日磨漿製成，且因現點現做，所以人多的話，需要花些時間等候，但因腸粉薄透，只要蒸1分多鐘即可。當熱騰騰的腸粉出爐，撒上自製的蒜頭末、花生碎粒，再淋上醬汁，滑嫩入口即化 。腸粉有豬肉、豬肉加蛋、豬肉加蝦仁、綜合等口味，1份50到80元，相當實惠。

除了腸粉，「煲仔飯」也是廣東的代表招牌料理。葉映明也依循傳統作法，將生米放入陶鍋中，以直火煲成熟飯，除有傳統的臘味雙拼、香蒜排骨，也有韓式的泡菜豬肉、牛肉口味，價格從80到100元。

煲仔飯的香Q好滋味，則成為許多攤商近午打烊時的選擇，因也是現點現做，須等候15分鐘，建議先預定。

葉映明的攤位在苗栗市博愛街59號（南苗市場內），營業時間，每週二到週日上午5點半到中午12點半，電話0928-016588、0917-510392。

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