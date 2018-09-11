台中龍井國小危險校舍 斥資9千萬重建動土

龍井區龍井國小前棟校舍今天重建動土，小朋友期待新校舍早日落成。（記者陳建志攝）

2018-09-11 20:24

〔記者陳建志／台中報導〕龍井區有百年歷史的龍井國小，前棟校舍因耐震係數不足加上鋼筋鏽蝕，列為危險老舊校舍，在教育部補助加上市府配合款，斥資近9千萬進行重建，今天舉行動土典禮，預計109年初落成，市長林佳龍強調「台中轉大人，教育不能等！」，近年已在龍井投入約15億教育預算，要讓學童在完善的環境中求學。

龍井國小總務主任黃慶勇表示，學校今年創校113年，是龍井區歷史最悠久的學校，其中民國72年興建的前棟校舍，經檢測發現耐震係數不足，且鋼筋的氯離子含量偏高容易鏽蝕，判定為危險校舍建議改建，學校為了學童安全，之前已安排學生到其他教室上課。

為早日進行重建，市府爭取教育部補助6500多萬，加上自籌2400多萬，斥資近9千萬進行重建，將興建地下1層、地上4層，共20間教室的新校舍，預計109年初落成後，讓師生有更舒適的學習、教學環境。

校方今天舉行開工動土典禮，包括市長林佳龍、教育局長彭富源、議長林士昌、立委顏寬恒、市議員劉淑蘭和龍井國小校長黃文材、龍井農會總幹事林裕議、市議員參選人林孟令、張家銨等人都出席。

林佳龍表示，「台中轉大人，教育不能等！」強調縣市合併後，消弭城鄉差距是最重要的事，大台中不分城鄉，每個地區都是他的家人，要讓孩子有公平發展的機會，因此這幾年在林士昌議長支持下，在龍井區投入約15億預算，包括成立龍津完全中學、國小校舍重建與校園軟硬體設備改善，要讓學生都能在舒適的環境中求學。