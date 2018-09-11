自然就是美？苑裡蕉埔客庄社區美學工程雜草蔓生挨批（記者蔡政珉攝）

2018-09-11 20:23

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所前年向行政院客家委員會爭取，在苑裡鎮蕉埔里蕉埔國小旁空地，營造「苑裡鎮蕉埔客庄社區美學啟動計畫工程」，不過完工後引發「塭窟」像墓地爭議。最近又有民眾發現蕉埔客庄社區美學工程區域雜草叢生，痛批「這是自然就是美的概念嗎」。

苑裡鎮公所表示，將會派員盡速處理，清除雜草。「苑裡鎮蕉埔客庄社區美學啟動計畫工程」總工程費456萬，除了設置「石駁塭窟」，並種植樹木綠美化，以及整體鋪面改善、公告欄等，苑裡鎮公所原意是重現傳統客家生活型態的聚落型態。

不過，整體工程完工不久後，有鎮民路過覺得工程中的「塭窟」設計樣貌宛如「墓地」，與以往印象中的「塭窟」不符，痛批苑裡鎮公所花大錢亂設計、建造。

當時苑裡鎮公所回應，考慮到要在工程項目上設置椅子，供民眾休憩時使用，才讓本應是圓形的工程項目，變成一邊宛如半月形的樣貌。但因批評聲不斷，後來苑裡鎮公所將「塭窟」中較高部分的石駁打掉，讓「塭窟」改成圓柱形水池型態。

但是事隔將近一年，民眾又發現「苑裡鎮蕉埔客庄社區美學啟動計畫工程」區域，雜草叢生，連號稱提供民眾休憩的椅子旁也全是雜草，批評鎮公所疏於照顧，完工不到兩年的工程跟廢墟差不多，而且放任雜草生長是「自然就是美」的美學理念嗎？