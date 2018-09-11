宜蘭擬重公告「偏遠地區」認定 農舍申設民宿可望解禁

宜蘭縣政府擬重新公告「偏遠地區」，讓農舍可合法申設民宿。（記者張議晨攝）

2018-09-11 19:19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府為鼓勵遊客留宿宜蘭，擬鬆綁農舍申設民宿規定，將宜蘭市以外的11鄉鎮重新公告為「偏遠地區」，依照中央「民宿管理辦法」，區域內農舍可經營民宿；代理縣長陳金德指出，縣府會擬定退場機制，若民宿「農地非農用」，可註銷證照；另也會嚴加取締非法民宿及日租套房。

依照中央「民宿管理辦法」，建物以住宅為限，但位於原住民族地區、休閒農場、休閒農業區、觀光地區、偏遠地區及離島，農舍可申設民宿；其中，偏遠地區是由縣市政府認定。

宜蘭縣政府2007年10月公告，全縣除宜蘭市外，其餘11個鄉鎮市「非都市土地」劃為「偏遠地區」。但偏遠地區公告打開農舍經營民宿的「大門」，各式豪華民宿比鄰而立，縣府為回歸農地農用，2015年廢止該公告，不再核准農舍申設民宿。

然而近年來宜蘭縣每年遊客逾900萬人次、產值約27億，為鼓勵遊客留宿宜蘭意願，縣府擬將宜蘭市外的其他鄉鎮重新公告為「偏遠地區」。

縣府工商旅遊處舉例，農舍申設民宿是依中央法規，過去縣府廢止偏遠地區，導致農舍不能申請民宿，但參照新北市例子，林口、淡水等地都被劃為偏遠地區，台南市也有23區被劃入，讓公告的鄉鎮區都能申設民宿。

陳金德直言，重新公告本意是要活絡農村經濟，但民宿申請並無退場機制，依「觀光發展條例」只有情節重大才能停業，條件相當嚴苛。

陳金德指出，為落實管理，縣府公告後會擬定退場機制，農舍申設民宿者須符合「農地農用」，若改變地貌或施作造景，縣府會嚴加取締，最重可註銷民宿證照。

至於公告是否等同「放寬」，陳金德表示，縣府所訂辦法比過去嚴苛，若農舍轉作民宿，但「農地非農用」就撤照，並依區域計畫法開罰，全縣非法民宿及日租套房也會嚴加取締。