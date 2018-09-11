疫病》新住民回印尼探親 母子確診感染傷寒

2018-09-11 17:03

〔記者林惠琴／台北報導〕出國要注意飲食衛生！北部一名新住民女性日前與本國籍丈夫、2名兒子回印尼探親，返台後，她與大兒子確診感染傷寒桿菌，因潛伏期間均有印尼旅遊史，衛福部疾管署研判為境外移入，目前1人在家休養、1人住院中，為今年首起傷寒群聚感染事件。

疾管署防疫醫師陳婉青表示，該名新住民女性8月6日至19日與丈夫、2名兒子回印尼探親，事後她在8月20日至30日因腹瀉、腹悶等不適症狀三度就醫，確診傷寒，其大兒子也於8月31日起出現輕微發燒、喉嚨痛、咳嗽、腹瀉、腹悶等情形，因症狀持續，在9月4日就醫，一樣確診傷寒。

傷寒是腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天，主要透過生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水而感染，蒼蠅也可能散布病菌至食品，成為傳播媒介，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。

陳婉青指出，該2名個案無生食生飲習慣，在印尼當地均飲用瓶裝水，但家中有種植少量蔬菜，煮菜時使用井水，平時三餐均由案例中的新住民女性在家自理，不排除因烹煮餐點時未落實手部衛生，或因住家共用浴廁未清潔消毒，導致感染發病。

陳婉青提醒，預防傷寒的方法：飯前便後一定要以肥皂徹底洗手、食物充分煮熟再食用，尤其是甲殼類海鮮建議蒸煮10分鐘以上，且飲用水應煮沸或使用瓶裝礦泉水；若計劃前往較偏僻或衛生條件較差的地區，事前可至旅遊醫學門診諮詢評估接種傷寒疫苗。

今年國內共計11例傷寒，其中，2例為本土個案，9例為境外移入個案，感染國家分別是印尼4例、印度2例，以及緬甸、菲律賓、柬埔寨各1例。