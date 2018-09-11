學長傳承「一中大辭典」 讓新生第一天就上手

2018-09-11 17:17

［記者劉婉君／台南報導］一中各表、南女小短褲和台南一中學生有什麼關係？「地社」又是什麼？高中開學不久，新生對校園還陌生，台南一中青年社與社團活動組為新生製作「竹筍」特刊，除了介紹各社團，還有學長傳承屬於一中人特有的語辭辭典，讓新生第一天當一中人就上手。

特刊中的「一中大辭典」收錄了23個語辭，例如校狗「小黑」，或是外訂午餐一定要認識的幹部「庶務」，「地社」指的則是非社團正式社員，還有校長張添唐勉勵學生的話語「COW」、「BOOK」、「三七四二」等，尤其是一中人特有的拍照手勢「天堂（添唐）拳」，都在其中。

南女小短褲因多年前台南女中學生爭取服裝權而爆紅，網路黑特版更曾傳言每位一中生都有一件南女褲，甚至有學生會穿著南女褲到學校，雖然網路傳言太誇大，但「南女小短褲」也因此被收錄進一中大辭典內；而同樣曾在網路引起熱烈討論的「一中各表」，指的則是南一中與中一中的一中之爭，常用於黑特版或兩校學生互相調侃中。

撰寫「一中大辭典」的黃宏碩，是南一中2年級學生，也是青年社的社長，他說，收錄的語辭都是經由同學們討論或是在網路上比較被提及的，許多都和一中人的生活有關，學生們的反應相當不錯，也希望未來能成為每年送給新生的傳統。

另外，特刊中也有學生們介紹的8間學校附近飲食店家，及學校各棟建築的介紹，以學生的語言，讓新生快速就能進入狀況。