高雄遊戲趴啟動 玩桌遊、手遊有機會拿電玩音樂趴門票

2018-09-11 17:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市新聞局今發表「翻轉高雄Go﹗Go﹗Go﹗」全新手遊，高市代理市長許立明也撩落去，跟TLC六都電競爭霸戰冠軍隊伍PK，新聞局同時宣佈高雄遊戲趴啟動，玩桌遊、手遊就有機會獲電玩音樂趴門票。

由高市新聞局策劃的高雄遊戲趴包括全新桌遊「樂高雄」、手遊「翻轉高雄Go﹗Go﹗Go」等兩款遊戲，手遊部分將於9月12日上午10點開放免費下載。

遊戲趴訂於9月30日，在高雄捷運美麗島站舉辦玩樂高雄桌遊爭霸賽，網路報名已額滿，現場名額則有12名；10月6日與7日則推出重頭戲、「High﹗高雄電玩音樂趴」，場地選在海洋文化及流行音樂中心三號小鯨魚。

新聞局說明，音樂趴陣容堅強，邀請到八三么、荒山亮、新古典室內樂團、畢書盡、陳零九、機器人與女孩等知名歌手與團體，門票只送不賣，入場時間與方式另行公布。

新聞局表示，有興趣參與音樂趴的民眾，可下載手遊並闖關累積到2018枚雄幣，才能在9月14日上午10點起兌換門票，2場各800張、換完為止，參與玩樂高雄桌遊爭霸賽的玩家，有也機會抽得音樂趴門票。

新聞局指出，新款桌遊跟手遊，都跟高雄建設與發展有關，遊戲過程中，可認識高雄許多重大建設與美麗景致，手遊更設計成讓人不低頭的運動型遊戲，可學到知識還可讓身體動一動。

高市代理市長許立明今天特別出席遊戲趴開幕場，並與 TLC六都電競爭霸戰冠軍隊伍現場較量翻轉高雄手遊，結果打成平手﹔許立明笑說，很久沒參加這麼輕鬆的活動，也歡迎大家多下載手遊、參加桌遊，並透過遊戲認識高雄。

活動詳情可至官網或高雄款臉書查詢。

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