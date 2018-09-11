萬里隧道「區間測速」違規降9成 北宜公路將跟進

萬里隧道實施「區間平均測速」執法後，違規件數與事故率大幅下滑，明年將推廣至有「死亡公路」之稱的北宜公路。圖為北宜公路。（圖由交通局提供）

2018-09-11 17:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕連接新北市金山區及萬里區的萬里隧道，短短1公里常有車輛超速肇事，近2年共造成4人死亡，新北市警察局實施「區間平均測速」科技執法，上路1個多月來，時速超過70公里的違規件數比今年4月減少9成，因成效顯著，明年將推廣至有「死亡公路」之稱的北宜公路，盼降低事故發生率。

警察局長胡木源表示，「區間平均測速」是在某一路段設置攝影的起點、終點，在該距離內計算車輛通行的平均速率，提醒駕駛人保持穩定速度，萬里隧道自今年5月宣導「區間平均測速」、7月執法以來，只發生1件事故，相較今年1至4月的7件大幅下降。

據統計，萬里隧道今年4月通過的車輛數為18萬餘輛，車速達70公里以上有1萬9千多輛，佔整體比率10.56%，7月開始執法，通過車輛數為22.9萬餘輛，車速達70公里以上降至2577輛，佔整體比率1.1%，降幅高達9成。

新北市交通警察大隊交通執法組分隊長吳坤霖指出，交通事故發生時，速度是造成傷亡的最大關鍵，萬里隧道實施「區間平均測速」後，違規件數下降9成，事故率也減少8成，未來北宜公路將比照萬里隧道，已挑選幾處事故率高的路段，目前正在架設區間平均測速裝置，預計明年初開始宣導、執法。