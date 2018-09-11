強颱山竹威力再增強 週六東半部及屏東嚴防劇烈風雨

山竹未來移動路徑向南修正，颱風中心可能會通過巴士海峽甚至掠過菲律賓北部，離台灣較遠，影響可望略減輕。（中央氣象局）

2018-09-11 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕今早增強為強烈颱風的「山竹」持續發展，最新氣象資料顯示強颱山竹強度再度提升，不過未來移動路徑向南修正，颱風中心可能會通過巴士海峽甚至掠過菲律賓北部，離台灣較遠，影響可望略減輕。

根據最新氣象資料顯示，強烈颱風山竹中心氣壓已從上午的925百帕，再降至915百帕，中心最大風速也從每秒51公尺提升至每秒53公尺，目前中心位置在北緯14.0度、東經139.7度，也就是在鵝鑾鼻東南東方2200公里之海面上，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里，以每小時23公里的速度，向西進行，預測明下午將來到鵝鑾鼻東南東方約1700公里。

由於周圍環境適合發展，山竹颱風強度依然有持續提升的可能性，「天氣風險公司」指出，山竹颱風核心雲雨帶正在噴發閃電，強度還在飆升，預估明、後天強度及範圍可達顛峰，氣象局預測山竹颱風的巔峰強度恐來到每秒58公尺的威力，暴風半徑也可能擴大至300公里，成為今年最強颱。

「天氣風險公司」表示，各國對山竹預報路徑已相當穩定，未來大致朝呂宋島北端、巴士海峽南部一帶行徑，分析師吳聖宇指出，山竹颱風路線向往南修正，離台灣又更遠了，影響可望稍稍減輕，不過預計週五（14日）仍會發布海上颱風警報，台灣周遭海域風浪將明顯增強，週六（15日）最為靠近，東半部及屏東嚴防劇烈風雨。