與薏苡輪作減少草莓病蟲害有成 大湖農會續推

圖為今天收獲的薏苡。（記者蔡政珉攝）

2018-09-11 16:45

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉素來有「草莓王國」美名，不過多年來，鄉內草莓飽受萎凋病、炭疽病等病蟲害之擾，影響農友收成。農委會農糧署北區分署與大湖地區農會去年首度推動薏苡、草莓輪作，輪作田區效果良好，讓農糧署與農會相當開心將繼續推動。

大湖鄉草莓屬於旱作水果，草莓產業經長期發展，已有相當規模，栽種面積約375公頃，占全國總生產面積75%。不過栽培期間容易受病蟲害困擾，而病菌容易藏於土壤，難以根絕，讓不少農友頭痛。

大湖地區農會指出，許多草莓病菌藏於土壤中，若於9月、10月份栽種期間遇到炎熱天氣，容易導致草莓發病，使得草莓因而死亡，影響農民收穫。長期以來病菌藏於草莓園裏，已經適應乾燥、炎熱環境。

經過去年首度推動草莓、薏苡輪作，在非草莓栽種期間轉作薏苡，使得已經習慣乾燥環境的病菌「無所適從」，讓病菌失去原本習慣生長的土壤環境。大湖地區農會指出，農友轉作後，原本田區有5成機率發生萎凋病等，輪作後降低不到1成，效果讓農友也很滿意。

農糧署北區分署則說，由於去年首度試推，目前大湖地區僅有3公頃的草莓、薏苡輪作田，為了降低草莓病蟲害，將會繼續推動，另一方面農友轉作還有補貼，更提高國產薏苡產量，具備許多優點。